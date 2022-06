La Liga: Barca-Star de Jong schwärmt von Robert Lewandowski

Nach dem 2:2-Unentschieden der Niederlande gegen Polen am Samstagabend hat sich Frenkie De Jong zur Personalie Robert Lewandowski geäußert - und ließ dabei Barcelona-Fans hellhörig werden.

De Jong gemeinsam mit Lewandowski bei Barca?

„Natürlich hätte ich ihn gerne in meiner Mannschaft“, führte de Jong weiter aus. Dabei ist nicht sicher, ob De Jong in der kommenden Saison überhaupt noch für Barcelona auflaufen wird. Dass er gerne mit Lewandowski zusammenspielen würde, wird in den spanischen Medien als ein möglicher Fingerzeig auf einen Verbleib gewertet.