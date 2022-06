Eklat in Formel 2: Vater Bölükbasi sorgt nach Crash für Rangelei

Roy Nissany war an der Eskalation beteiligt © Imago

Der Vater von Formel-2-Pilot Cem Bölükbasi legt sich mit einem gegnerischen Fahrer an. Zuvor soll sein Sohn beleidigt worden sein.

Nach einer Kollision zwischen Cem Bölükbasi und Roy Nissany beim Formel-2-Rennen in Baku verlor der Vater von Bölükbasi die Beherrschung und sorgte für unschöne Szenen.

Was war passiert? In Kurve zwei wollte Nissany Bölükbasi überholen, es kam zu einer Rad-an-Rad Berührung und beide landeten schließlich in der Leitplanke und konnten nicht weiterfahren.