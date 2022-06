Ferrari-Debakel in der Formel 1! Leclerc und Sainz in Baku früh raus - Mercedes-Pilot und Netz sticheln

Das Ferrari-Debakel von Baku trifft Fahrer und Fans gleichermaßen. Charles Leclerc fordert, dass das Team die Dinge in den Griff kriegen müsse. Von einem Mercedes-Piloten gibt es einen Seitenhieb. Das Netz spottet über die Scuderia.

Ferrari ist unangefochtener Spitzenreiter in der Formel 1!

Aus Sicht der Tifosi allerdings leider nur bei der Anzahl der Aufgaben. Bereits fünf Mal musste ein Ferrari-Pilot in dieser Saison vorzeitig seinen Boliden abstellen - wenngleich es bei Carlos Sainz beim Aserbaidschan-GP erstmals technische Gründe hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Das weiß auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, weshalb er alle Ausfälle genau analysieren will: „Kunden haben wir nicht aus Businessgründen, sondern für technisches Feedback. Wir werden uns genau die gleiche Zeit für diese Komponenten nehmen wie für die an den roten Autos.“

Viele Ferrari-Ausfälle in Baku

Viel Zeit bleibt bis zum Rennen in Kanada am kommenden Wochenende nicht, denn mit Sainz (Hydraulikprobleme), Charles Leclerc (Motorschaden) und den Kundenautos von Alfa-Romeo-Pilot Guanyu Zhou sowie Haas-Fahrer Kevin Magnussen gibt es einiges zu begutachten.

Nicht nur, dass die Scuderia in der Konstrukteurswertung inzwischen 80 Punkte Rückstand auf Red Bull aufweist - der Vorsprung auf Mercedes beträgt zudem gerade noch 38 Punkte. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Und das mit einem Auto, welches auf Strecken wie in Baku mehr als eine Sekunde pro Runde schneller ist!

Mercedes-Pilot Russell mit Seitenhieb

Kein Wunder, dass sich George Russell, der seit Saisonbeginn stets alles aus seinem Mercedes herausholt, einen Seitenhieb Richtung Ferrari nicht verkneifen kann: „Letztlich geht es in diesem Sport oft nicht darum, das schnellere, sondern das standfestere Auto zu haben.“

In der Fahrerwertung liegt Russell trotz des unterlegenen Mercedes sogar vor Sainz auf Rang 4 - und nur noch 17 Punkte hinter Leclerc, der anfangs noch die Saison dominiert hatte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Red Bull: Leclerc drohen bald Strafen

Weiter deutete er an, dass der Leistungssprung bei der Autoentwicklung gegenüber der Zuverlässigkeit im Vordergrund stand: „Wir haben im Winter einiges gepusht, um das Auto zu verbessern - jetzt zeigt uns das, dass wir immer noch keine hundertprozentige Zuverlässigkeit haben.“

Netz lacht über Ferrari-Pannenserie

Leclerc hat derweil sein Vertrauen in das Team laut eigener Aussage noch nicht verloren, aber: „Wir müssen diese Dinge in den Griff bekommen.“ Denn: „Tatsache ist, dass ich in drei Rennen zwei Ausfälle hatte. Und das fühlt sich nicht gut an.“