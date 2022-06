Nations League: Spanien besiegt Tschechien - Portugal mit Pleite ohne Ronaldo

Bierhoff mit Ansage an Leroy Sané

Ohne Cristiano Ronaldo hat die portugiesische Nationalmannschaft die Tabellenführung in der Nations League an den Nachbarn Spanien verloren.

Spanien setzte sich dem beeindruckenden Pressing Tschechiens in Malaga zur Wehr. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Portugal verliert ohne Ronaldo

Ohne ihren Superstar Cristiano Ronaldo hat die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft die Tabellenführung in der Nations League an den Nachbarn Spanien verloren. Beim zuvor punktlosen Schlusslicht Schweiz unterlag das Team von Trainer Fernando Santos am Sonntag nach frühem Rückstand 0:1 (0:1), während der neue Spitzenreiter der Gruppe A2 einen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Tschechien feierte.