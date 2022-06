Formel 1: Sebastian Vettel mit irrem Manöver! Patzer in Baku wird zu Kult-Moment

Sebastian Vettel zeigt nach einem Ausrutscher in Baku seine Rallye-Künste. Mit Platz 6 ist der Aston-Martin-Star zufrieden - und vor allem der positive Trend macht ihm Hoffnung für die nächsten Rennen.

Der Aston-Martin-Star rast in Baku auf den starken sechsten Platz , findet sich auf dem Weg dahin nach einem Duell mit Esteban Ocon in Runde 13 aber einmal im Notausgang wieder.

„Vielleicht hilft es, dass ich einige Male beim Race of Champions mitgefahren bin“, lacht Vettel über die Szene und fügt selbstironisch an: „Die Rallye-Künste sind da, um zumindest das mit dem Auto anzustellen. Immerhin bin ich schnell auf die Strecke zurückgekommen, die Rettungsaktion war gut.“

Über den Fehler davor ärgert sich der Deutsche trotzdem: „Ich wollte unbedingt vorbei, weil wir auf den frischen Reifen schneller waren. Ich habe mich vorbeigedrückt, aber etwas zu spät gebremst, was schade war, weil Esteban schon aufgegeben hatte“, erklärt Vettel, der durch den Verbremser von der Linie abkommt: „Dann habe ich sichergestellt, dass ich nicht in der Wand lande, deswegen bin ich in den Notausgang.“