Robert Lewandowski beim FC Bayern? Oliver Bierhoff sieht Stürmer "verpflichtet"

Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern läuft bekanntlich noch bis 2023, der polnische Angreifer will erklärtermaßen aber schon in diesem Sommer wechseln - nach SPORT1 -Informationen zum FC Barcelona.

Bierhoff über Streikprofis: „Nicht korrekt“

Manchmal habe ein Spieler auch Phasen, in denen er - „sicherlich durch den Berater auch so gedacht“ - Dynamik und Dramatik in die Sache reinbringe, um „es dem Verein klarzumachen“. (BERICHT: Dieser Klub will Barca bei Lewandowski ausstechen)