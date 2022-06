Mitläufer Leroy Sané: Weder FC Bayern noch DFB-Team brauchen ihn so! | Kommentar

Beim 1:1 in Ungarn ließ ihn Bundestrainer Hansi Flick 90 Minuten lang auf der Bank schmoren , was angesichts seiner Stärken im Eins-gegen-eins überraschend wirkt. Einen wie ihn hätte man benötigen können, um die Abwehr der Ungarn auszuhebeln. Aber bei beiden Länderspielen zuvor (gegen Italien und England) war Sané wirkungslos geblieben. Mitläufer braucht Flick nicht. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Sané mangelt es an der richtigen Mentalität

Dass der Flügelflitzer über ganz besondere Fähigkeiten bei der Ballbehandlung besitzt, ist unumstritten - sogar bei seinen Kritikern. Körperlich bringt er alles mit, um Geschwindigkeit in Laufduellen und Robustheit in Zweikämpfen in Einklang zu bringen. Dass Sané noch immer nicht Stammspieler in der Nationalelf und beim FC Bayern ist, kann also nur an Punkt drei liegen.