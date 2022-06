NFL-Trainer empört mit Skandal-Aussagen - mit teuren Folgen für sein Team

Jack Del Rio verharmlost Kapitol-Sturm von Trump-Anhängern

Washington Commanders verhängen Strafe - und distanzieren sich

„Er hat als US-amerikanischer Bürger das Recht, seine Meinung zu äußern und es ist sein verfassungsmäßiges Recht, dies zu tun“, schrieb das Team in einer Mitteilung: „Nichtsdestotrotz haben Worte Konsequenzen und seine Aussagen haben viele Leute unserer Community verletzt.“ Es sei nicht tolerierbar, „die Menschen, die nach dem Mord an George Floyd Gerechtigkeit verlangt haben, in irgendeiner Weise zu vergleichen mit denen, die am 6. Januar unsere Regierung stürzen wollten“.