HBL: Schalen-Übergabe startet Magdeburger Meister-Party

Die Magdeburger Fans sangen „Oh, wie ist das schön“ - und als SCM-Kapitän Christian O‘Sullivan endlich die Schale in die Höhe reckte, startete die grün-rote Meister-Party hochoffiziell. 21 Jahre nach dem letzten und bislang ersten Triumph in der Bundesliga war der Jubel bei den Handball-Überfliegern des SC Magdeburg grenzenlos. (NEWS: Alles zur Handball-Bundesliga)

"Es ist immer noch nicht real, aber es wird immer wirklicher. Wenn ich diese Begeisterung sehe, haben sich all die Strapazen gelohnt", sagte Bennet Wiegert bei Sky, der von den Coaches sowie Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der 18 Klubs zum Trainer der Saison gewählt wurde.

Das 37:34 (20:19) gegen die Rhein-Neckar Löwen war vor der Ehrung am Sonntag der passende Abschluss der Magdeburger Fabelsaison. Mit nur zwei Niederlagen in 34 Spielen gelang dem Wiegert-Team die drittbeste Punktzahl (64:4) in der HBL-Historie.