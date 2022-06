Andrea Pirlo neuer Trainer in der Türkei - Juventus-Legende unterschreibt bei Karagümrük

Andrea Pirlo steht ab der neuen Saison wieder als Trainer an der Seitenlinie. Den früheren Weltklasse-Spieler zieht es in die Türkei.

Der ehemalige Spieler und Trainer von Juventus Turin steht ab der kommenden Saison an der Seitenlinie des türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük. Dies vermeldete der Süper-Lig-Klub am Sonntagmittag. Der Verein wurde in der abgelaufenen Saison Achter.