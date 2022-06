Biathlon: Denise Herrmann auf Schalke am Start? Das sagt der Veranstalter

Am Jahresende wird Biathlon auf Schalke das Comeback nach einer dreijährigen Corona-Zwangspause feiern. Schon jetzt wird bekannt, dass eine Olympiasiegerin am Start stehen wird.

Drei Jahre musste Biathlon auf Schalke wegen der Corona-Pandemie pausieren – am 28. Dezember kehrt das Spektakel endlich zurück in das Ruhrgebiet. Dabei werden die Fans eine Olympiasiegerin zu Gesicht bekommen.

„Denise Herrmann, die ich nicht nur für ihre überragende Leistung bei den Olympischen Spielen sehr bewundere, wird definitiv am Start sein“, hat Cheforganisator Herbert Fritzenwenger in einem Interview auf biathlon-aufschalke.de bekanntgegeben. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Im Februar lebte Herrmann in Peking ihren persönlichen Olympia-Traum. Ausgerechnet im schießlastigen Einzel-Wettbewerb setzte sich die 33-Jährige gegen die große Konkurrenz durch und räumte überraschend die Goldmedaille ab.

Das Besondere: Herrmann holte 2014 in Sotschi noch Bronze mit der deutschen Langlauf-Staffel. Damit wurde die Wahlbayerin die erst zweite Athletin nach Susi Erdmann (Rodeln, Bob), die bei Olympischen Winterspielen in zwei unterschiedlichen Sportarten Edelmetall gewinnen konnte.

Angesprochen auf weitere Hochkaräter beim Biathlon-Event in Gelsenkirchen zeigte sich Fritzenwenger positiv: „Viele internationale Stars, die vergangenes Jahr in Ruhpolding wegen Corona und Olympia nicht am Start waren, haben versprochen, dieses Jahr auf Schalke wieder anzutreten. Ich denke, das wird ein großartiges Teilnehmerfeld werden.“