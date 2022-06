Update zu Todor Nedelew nach Bus-Unglück bei Bewusstsein und ansprechbar

Laut einer offiziellen Mitteilung wurde der ehemalige Bundesligaspieler von der Intensivstation des Universitätskrankenhauses in Tiflis in die neurologische Abteilung verlegt. Er sei bei Bewusstsein und ansprechbar. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

„Das Wichtigste ist, dass er sich gut erholen darf“

Der Unfall hatte sich am Freitag ereignet, schon am Sonntag konnte Nedelew schon wieder Besuch empfangen. Seine langjährige Freundin soll in Kürze eintreffen. Am Abend spielen seine Kollegen, von denen keiner verletzt wurde, in der Nations League gegen Georgien.