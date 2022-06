Erling Haaland "unreif"? Zoff von Superstar mit Schweden geht weiter

Schweden gegen Norwegen, die nächste Runde steht an.

Eine Woche nach dem letzten Duell der beiden Nationalmannschaften aus Skandinavien kommt es in der Nations League zum nächsten Aufeinandertreffen. Im Hinspiel hatte sich Norwegen dank eines Doppelpacks von Erling Haaland durchgesetzt - der nach dem Spiel aber schwere Vorwürfe gegen einen Gegenspieler erhob .

Der Schwede Alexander Milosevic soll ihn wüst beschimpft haben, erläuterte der Neuzugang von Manchester City - was dieser aber vehement bestritt. Auf dem Platz hatte Haaland in Richtung Milosevic gejubelt.

Haaland „ein bisschen unreif“

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Ludwig Augustinsson sprang seinem schwedischen Teamkollegen nun zur Seite - und äußerte sich dabei wiederum vorwurfsvoll in Richtung Haaland.

„Ich war in Deutschland und in Spanien", sagte der Ex-Bremer, der mittlerweile beim FC Sevilla spielt: „Da werden viele ernste Dinge (auf dem Platz) gesagt. Das ist etwas, womit man klarkommen muss und nicht in den Medien darüber spricht. Das musst du lernen."