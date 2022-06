Ligue 1: PSG trennt sich offenbar von Trainer Mauricio Pochettino

Das Aus von Trainer Mauricio Pochettino beim französischen Meister Paris Saint-Germain ist einem Bericht von The Athletic zufolge beschlossene Sache.

Die Entscheidung soll vergangene Woche in einem Meeting gefällt worden sein. Demnach war es der Wunsch beider Parteien, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Eine offizielle Verkündung des Trainerabschieds steht aus, wird aber für kommende Woche erwartet. Pochettinos Vertrag lief ursprünglich bis Sommer 2023.

Für Pochettino bedeutet es bereits nach 18 Monaten das Aus in der französischen Hauptstadt. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi plant in Zukunft mit einem neuen Cheftrainer, der Paris den ersehnten Champions-League-Titel bringen soll. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Der 50-jährige Argentinier scheiterte mit PSG in der vergangenen CL-Saison bereits früh im Achtelfinale am späteren Sieger Real Madrid, in der Liga feierte er zuletzt die Meisterschaft.