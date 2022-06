Als die Fußballwelt den Atem anhielt - Christian Eriksen erleidet Herzstillstand bei EM 2021

Die Fußballwelt stand am 12. Juni 2021 für eine kurze Zeit still.

Eriksen wird Defibrillator implementiert

In einem Interview beim dänischen TV-Sender DR1 berichtete der Mittelfeldspieler Anfang Januar, dass er fünf Minuten lang tot gewesen sei. „Es war außergewöhnlich. Für mich war es eine große Unterstützung, all die Anteilnahme zu erhalten. Ich habe allen gedankt und möchte allen danken“, betonte Eriksen.

Die dänische Mannschaft stellte sich in einem Kreis um den am Boden liegenden Christian Eriksen

Zwei Gänsehaut-Comebacks

An ein Karriereende hat der Mittelspieler nicht gedacht und arbeitete an seinem Comeback. In der Winterpause unterschrieb Eriksen einen Kontrakt beim FC Brentford in der Premier League.