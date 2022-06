Dressur-Kür in Balve: 17. DM-Titel für Werth

Anzeige

Isabell Werth holt ihren 17. DM-Titel © AFP/SID/ALKIS KONSTANTINIDIS

Isabell Werth hat bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve ihren 17. nationalen Titel gewonnen.

Isabell Werth (Rheinberg) hat bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve ihren 17. nationalen Titel gewonnen. In der Grand Prix Kür landete die 52-Jährige mit dem zwölfjährigen Hengst Quantaz auf Platz eins vor Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain und der amtierenden Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus.

Am Samstag hatte die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) den Titel im Grand Prix Special geholt. Mit ihrem 16 Jahre alten Spitzenpferd Showtime verwies Schneider Frederic Wandres mit Duke of Britain und Werth mit Quantaz auf die Plätze. In der Kür belegte Schneider mit ihrem Zweitpferd Faustus Platz vier, Showtime bekam eine Pause verordnet.

