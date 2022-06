FC Schalke verlängert mit Sidi Sané - Leroy Sanés Bruder trainiert mit Profis

Der jüngere Bruder von Nationalspieler Leroy Sané (FC Bayern) bleibt den Königsblauen bis 2024 erhalten. Dies teilte der Verein am Sonntag offiziell mit. Der 19-Jahre alte Offensivspieler hatte zuletzt sein Debüt in der U23 des S04 gefeiert, nachdem er den Großteil der vergangenen Saison bei der U19 absolviert hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Nach einer guten Saison in der A-Jugend bekommt Sidi die Chance, mit den Profis in der Vorbereitung zu trainieren. Wir freuen uns, wenn junge Spieler aus der Knappenschmiede die Möglichkeit erhalten, sich bei der Ersten Mannschaft zu präsentieren“, sagte Schober weiter.

Sidi werde der Knappenschmiede erhalten bleiben, da er „Spielpraxis in der U23 sammeln wird.“ In der vergangenen Saison erzielte er in der U19 sechs Tore in 18 Spielen.