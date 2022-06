FIFA kündigt Partnerschaft mit katarischen Profiligen an

FIFA will Klubs aus Katar unterstützen © AFP/SID/JOE KLAMAR

Der Fußball-Weltverband FIFA plant für die Zukunft eine strategische Partnerschaft mit den Profiligen in Katar.

Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Wochenende unterzeichnet. Demnach geht es darum, „die Standards für professionelles Klubmanagement und -verwaltung in allen Klubs der ersten und zweiten Liga der Qatar Stars League anzuheben“. Langfristig soll so eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und des Unterhaltungswerts der Liga eintreten.