Mick-Schumacher-Boss Steiner schießt in emotionalem TV-Interview zurück

„Die Spaltung des Teams von außen ist nicht gut für Mick“: Noch vor dem Rennen in Baku verteidigt sich Haas-Boss Günther Steiner gegen die zunehmende Kritik an seinem Umgang mit Mick Schumacher.

Nun setzt sich Steiner zur Wehr: In einem emotionalen Interview rund eine Stunde vor Beginn des Rennens in Baku - in das Schumacher als 20. und Letzter ging - hat er seine Sicht der Dinge erläutert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Steiner: Spaltung von außen „nicht gut für Mick“

Steiner betonte in diesem Zusammenhang auch, dass sich das Team am Freitag nach den technischen Problem im Training bei Schumacher „sofort entschuldigt“ hätte: „Wir sind ein Team, wir sind nicht so schlecht oder unhuman, wie manche Leute es machen.“ Die Fronten zwischen ihm und Schumacher seien „nicht verhärtet“, so Steiner: „Wir haben letzte Woche gesprochen. Wir sprechen positiv, wie es weitergeht. Beratung, wie es weitergeht, brauche ich nicht.“