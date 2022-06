"Er polarisiert": Bierhoff verteidigt Werner

Wie er selbst in seiner aktiven Karriere sei Werner „ein Spieler, der ein bisschen polarisiert. Er ist aber auch jemand, das hat Hansi gesagt, der unglaubliche Meter für die Mannschaft macht“, nahm der Europameister von 1996 den Angreifer in Schutz.

Bierhoff: Werner kein Spieler für Kombinationen auf kleinstem Raum

Bierhoff sieht den 26-Jährigen teilweise als Opfer der mangelnden Spielkultur in der deutschen Elf. Werner brauche „Platz, er ist kein Spieler, der auf kleinstem Raum Kombinationsfußball spielt. Er braucht diese Räume, diese Pässe in die Tiefe. Und das haben wir gerade gestern doch wenig geschafft, weil die Ungarn doch sehr tief und eng standen“, sagte er mit Blick auf das 1:1 (1:1) in der Nations League in Budapest.