Formel 2: Hauger gewinnt in Baku

Der norwegische Serienneuling Dennis Hauger (Prema) hat in der Formel 2 seinen ersten Sieg in einem Hauptrennen gefeiert. Der letztjährige Formel-3-Meister triumphierte am Sonntag in Aserbaidschan, dabei profitierte er von einem späten Unfall des in Führung liegenden Pole-Setters Jüri Vips (Hitech). Das Podium komplettierten US-Pilot Logan Sargeant (Carlin) und der Brasilianer Felipe Drugovich (MP Motorsport), der seine komfortable Führung in der Gesamtwertung ausbaute.