WWE: Ist dieses Bild der Vorbote eines Hammer-Comebacks?

Die Comeback-Spekulationen um den im vergangenen Jahr überraschend entlassenen WWE-Topstar Bray Wyatt ziehen an. Geht er zurück zu WWE statt zu AEW?

Nachdem es zwischenzeitlich eher ruhig war um Bray Wyatt alias The Fiend, haben die Spekulationen um seine Zukunft in den vergangenen beiden Wochen wieder angezogen - befeuert durch kryptisch-bedeutungsschwangere Social-Media-Aktivitäten des 35-Jährigen in Wort und Bild. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)