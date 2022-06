Fernando Alonso bricht ewigen Formel-1-Rekord von Michael Schumacher

Fernando Alonso toppt ewigen Rekord von Michael Schumacher

Schumacher hingegen kommt „nur“ auf 7763 Tage. Er fuhr zum ersten Mal am 25. August 1991 in Spa in einem Formel-1-Boliden und beendet seine Karriere am 25. November 2012 in Brasilien. (Fernando Alonso im SPORT1-Interview: Was Michael Schumacher ihm beim Abschied 2006 gesagt hat - und was er von ihm gelernt hat)