Golf: Wie das saudische Geld das Milliarden-Geschäft zerfallen lässt

Die PGA-Tour hat 17 teils prominente Spieler wegen ihrer Teilnahme an der umstrittenen Saudi-Tour ausgeschlossen. Die Golf-Welt ist nun tief gespalten.

„Ich habe den Ball gut getroffen, es war ein riesiger Spaß“, sagte der US-Topstar nach seiner ersten Runde beim wohl umstrittensten Turnier in der Geschichte der edlen Sportart.

Kurz zuvor war einem Mickelson unliebsamen Journalisten durch Sicherheitspersonal die Teilnahme an der Pressekonferenz verwehrt worden.

Saudi-Arabien schmückt sich mit Golf-Superstars

Spätestens seit Donnerstag ist die Eliteklasse des Golfsports tief gespalten. In London begann da die Auftaktveranstaltung der schlecht beleumundeten, weil mit saudischen Millionen finanzierten Serie von LIV Golf Investment, die von der australischen Legende Greg Norman als CEO gelenkt wird.

Die absurde Geldsummen, die im Spiel sind, stammen aus dem Staatsfonds Saudi-Arabiens und wurden damit auch auf Kosten schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen erzeugt - man bedenke vor allem den Auftragsmord an dem in den USA lebenden Regimekritiker Jamal Khashoggi 2018.

Ähnlich wie andere Golfstaaten investieren die Saudis einiges, um mit sportlichen Großereignissen von den trüben Seiten des Regimes abzulenken: Seit 2021 gastiert dort die Formel 1, wo in diesem Jahr der Umgang mit dem Raketenanschlag in Dschidda für Beklemmung sorgte. Auch die Wrestling-Liga WWE wurde mit einem ebenso umstrittenen und von einigen Turbulenzen begleiteten Mega-Deal gewonnen.

Was nun in der Golf-Welt passiert, würde auch sehr gut in ein Wrestling-Drehbuch passen.