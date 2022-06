U21: Nico Mantl von Red Bull Salzburg plant ein Leihgeschäft

Als sicherer Rückhalt der deutschen U21 hat sich Nico Mantl zuletzt für die Europameisterschaft qualifiziert. Auf Vereinsebene will der 22-Jährige nun den Status der Nummer zwei loswerden und sucht nach Spielpraxis.

Auch bei seinem Verein Red Bull Salzburg blitzt das zweifelsfrei vorhandene Potenzial des Torhüters immer wieder auf – dort muss er sich allerdings in der Regel hinter Stammkeeper Philipp Köhn anstellen.

Bis 2025 steht Mantl in Österreich noch unter Vertrag. Auf der Suche nach Spielpraxis sind die Gespräche mit Salzburg und anderen Klubs in vollem Gange.

Mantl liegen mehrere Anfragen vor

An potenziellen Abnehmern mangelt es nicht. Der deutsche U21-Schlussmann ist als eines der größten Torwarttalente Deutschlands eine Top-Option für viele Vereine.

Mantl: 2. Liga „auf alle Fälle eine Option“

Auch eine Rückkehr in die Heimat schließt Mantl daher nicht aus und nannte ein mögliches Ziel: „Die 2. Liga ist sehr stark, sie ist auf alle Fälle eine Option.“

In Salzburg wollen sie ihren Keeper definitiv nicht verkaufen, sondern nur verleihen und sehen ihn als zu starke Nummer zwei an. Mantls Fähigkeiten waren den Verantwortlichen in der Mozartstadt nämlich schon vor einem Jahr bekannt.