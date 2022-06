Leroy Sané in der Kritik - Oliver Bierhoff macht Ansage: "Muss sich selber helfen!"

Leroy Sané sitzt beim Nations-League-Spiel in Ungarn 90 Minuten lang auf der Bank - und bekommt im Anschluss eine Ansage von Oliver Bierhoff.

Oliver Bierhoff hat DFB-Sorgenkind Leroy Sané nach all den Streicheleinheiten von Bundestrainer Hansi Flick in die Pflicht genommen. (EINZELKRITIK: Verheerendes Zeugnis für Werner)

„Es ist für ihn keine leichte Situation. Wir helfen ihm, aber er muss sich natürlich auch selber helfen. Am Ende musst du dich als Spieler da rauskämpfen“, sagte der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie nach dem 1:1 (1:1) in der Nations League in Ungarn.