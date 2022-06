Transfer jetzt perfekt! Ryan Gravenberch zum FC Bayern - Salihamidzic schwärmt

Nächster Bayern-Transfer in München

Der FC Bayern macht seinen zweiten Sommertransfer perfekt! Hasan Salihamidzic verrät, dass ein weiterer Ajax-Star in München unterschrieben hat.

Der nächste Transfer des FC Bayern ist in trockenen Tüchern!

„Ryan hat unterschrieben. Wir haben den Deal abgeschlossen und sind sehr, sehr glücklich, dass er hier ist und bei uns starten kann“, verriet Salihamidzic der Bild am Sonntag . (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam sei „eines der größten Talente Europas, hinter dem alle her waren“.

Gravenberch zum FC Bayern: Die Details des Deals

Nach SPORT1-Informationen läuft der neue Vertrag des Niederländers, der nach einem Urlaub auf Mykonos am Samstag in München gelandet war, bis 2027. Ajax kassiert eine Ablöse in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro.