Nationalmannschaft: Werner enttäuscht erneut – Neuer rettet DFB-Team - die Einzelkritik zum Remis gegen Ungarn

Die deutsche Nationalmannschaft kommt im Hexenkessel von Budapest zu ihrem vierten 1:1 in Folge .

Nach der frühen Führung für Ungarn gelingt dem DFB-Team in der Nations-League-Partie nur noch der Ausgleich durch Jonas Hofmann.

MANUEL NEUER: Riss in der Situation vor dem 0:1 super die Pranke nach oben, war dann im Nachschuss allerdings machtlos. Anschließend kaum ernsthaft gefordert, aber bei Bedarf zur Stelle. Rettete Deutschland gut fünf Minuten vor dem Ende mit einer starken Parade den Punkt. SPORT1-Note: 2

THILO KEHRER: Defensiv ordentlich, aber mit unnötigen Abspiel-Fehlern. Das größte Manko: ohne jeglichen Glanzpunkt in der gegnerischen Hälfte. Von einem modernen Außenverteidiger darf und muss man mehr erwarten. Keine Startelf-Empfehlung mit Blick auf die WM. SPORT1-Note: 4

NIKLAS SÜLE: Leistete sich einige Fehler im Kurzpassspiel und machte wie die gesamte DFB-Hintermannschaft beim 0:1 eine schlechte Figur. Die Abstimmung mit seinem zukünftigen BVB-Kollegen Nico Schlotterbeck muss definitiv noch besser werden. Ansonsten in der eigentlichen Defensiv-Arbeit unauffällig, aber zuverlässig. SPORT1-Note: 4 (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Schlotterbeck mit Traumpass - Goretzka ohne Dynamik

NICO SCHLOTTERBECK: Machte sein schlechtes Stellungsspiel bei Ungarns Führungstreffer mit einem Weltklasse-Pass aus der eigenen Hälfte, den Hofmann zum 1:1 verwertete, wieder gut. Überzeugte ansonsten durch kompromisslose Zweikampfführung und war in einigen brenzligen Situationen zur Stelle. SPORT1-Note: 2,5

LEON GORETZKA (bis 69.): Kam nach seinem Kurzeinsatz gegen England wieder von Anfang an zum Zug. Machte defensiv seinen Job, ließ aber die gewohnte Dynamik im Spiel nach vorne komplett vermissen. Flick nahm ihn als ersten deutschen Spieler vom Feld. SPORT1-Note: 4 (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

AB 69. ILKAY GÜNDOGAN: Ersetzte Goretzka im Zentrum. Trat während seines gut 20-minütigen Einsatzes nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Keine Benotung

JAMAL MUSIALA (bis 78.): Knüpfte an seinen agilen Auftritt gegen England an und zeichnete sich einmal mehr für viele Offensivaktionen verantwortlich. Hatte Pech, dass Havertz eine von ihm kreierte Top-Chance liegen ließ (28.). Auch nach dem Seitenwechsel mit vielen cleveren Aktionen, allerdings ohne das nötige Glück. Trotzdem einer der wenigen deutschen Lichtblicke in Budapest. SPORT1-Note: 2,5