Bundesliga: Nicht Bayern! Freiburg, Leverkusen oder Köln? Freiburg spielt attraktivsten Fußball

Wer arbeitet am professionellsten? Nein, nicht Bayern. Diese Umfrage liefert die eindeutige Antwort. Und: ein Sonderlob für Werder Bremen.

In der vergangenen Saison machte der FC Bayern München am 31. Spieltag die Meisterschaft perfekt und feierte damit diesen Titelgewinn zum zehnten Mal in Folge. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)