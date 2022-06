Basketball: Partizan Belgrad tritt aus Angst vor den eigenen Fans nicht an

In Serbien hat das Top-Team von Partizan Belgrad mit einer ungewöhnlichen Aktion für Schlagzeilen. So verweigern sie die Spiele wegen ihrer eigenen Fans.

„Diese Entscheidung wurde nach den Ereignissen in den ABA-Endspielen getroffen. Trotz der Aufrufe der Verantwortlichen beider Mannschaften gab es in den Spielen zahlreiche Vorfälle, die die Sicherheit der Profis und Schiedsrichter gefährdet haben. Diese Vorfälle führten zu Geldstrafen, Tribünen-Sperrung und dazu, dass sich der serbische Basketball vor den Augen der Welt blamiert hat“, heißt es in einem offiziellen Statement.

Die Ursache für diese Entscheidung sind die Vorkommnisse in der ABA-Liga, in der Teams vom Balkan gegeneinander spielen. In den fünf Spielen der Final-Serie gegen den Erzrivalen Crvena Zvezda war es immer wieder zu Ausschreitungen gekommen. So wurden Spieler beworfen, Schiedsrichter angegriffen und auf den Tribünen für Chaos gesorgt.