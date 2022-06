Nach Ausraster im Halbfinale: Rassismus-Vorwurf von Kyrgios

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios beklagt nach seinem Halbfinalaus beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart eine rassistische Äußerung.

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios beklagt nach seinem Halbfinalaus beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart eine rassistische Äußerung. In einer Instagram-Story beteuerte der 27-Jährige am Samstagabend, dass eine Beleidigung von den Zuschauerrängen Anlass für seine Ausraster beim 6:7 (5:7), 2:6 gegen den zweimaligen Wimbledonsieger Andy Murray aus Großbritannien gewesen sei.