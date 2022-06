Darts: James Wade mit Ausrufezeichen gegen MvG vor Premier-League-Finaltag

Beim Nordic Darts Masters 2022 in Kopenhagen kommt es im Viertelfinale zum Duell zwischen „The Machine“ und Michael van Gerwen und der Engländer geht am Ende mit einem mehr als deutlichen 10:4-Erfolg vom Oche. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Wade und MvG im Halbfinale der Premier League Darts

Das Brisante an dieser Paarung: Bereits am Montag stehen sich die beiden Darts-Stars am Finalspieltag der Cazoo Premier League Darts 2022 im zweiten Halbfinale gegenüber.