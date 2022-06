FC Bayern: Zwei Torhüter vor Absprung - Hoffmann und Früchtl den Rekordmeister

Der FC Bayern wird in Kürze zwei Torhüter abgeben. Beide sind schon seit sieben Jahren im Verein - und suchen nun nach einer neuen Herausforderung.

Nach Informationen von SPORT1 gibt der deutsche Rekordmeister sowohl Ron-Thorben Hoffmann als auch Christian Früchtl in Kürze ab. Hoffmann soll - so zumindest der Plan aller Beteiligten - fest zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig wechseln. Eine Leihe ist nicht angedacht. Die Vertragsdauer ist derzeit noch zu klären, vieles spricht für einen Vertrag von mindestens zwei Jahren.

In Braunschweig soll er dem bisherigen Stammtorhüter Jasmin Fejzic Konkurrenz machen. Die Bild -Zeitung hatte zuerst von dem sich anbahnenden Deal berichtet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hoffmann wechselte 2015 von RB Leipzig in die Bayern-Jugend. 2021 wurde er an den AFC Sunderland ausgeliehen, wo er nach anfänglichen Erfolgen nicht mehr zum Einsatz kam .

Hoffmann und Früchtl: Kaum Einsatzmöglichkeiten bei den Profis

Nun folgt also der endgültige Abgang - wie auch bei Früchtl. Der 22-Jährige steht vor einem Wechsel zu Austria Wien. Dass es zum Abschied von Bayern kommen würde, hatte SPORT1 bereits im Februar berichtet .

Früchtl wechselte wie Hoffmann 2015 zu den Bayern. Auch er war zwischenzeitlich ausgeliehen, in der Saison 2020/21 konnte er beim 1. FC Nürnberg aber nicht überzeugen - er blieb ohne Einsatz. Zuletzt wurde er von einer Schlüsselbeinverletzung zurückgeworfen.

Mit Alexander Nübel steht noch ein weiterer Torhüter in München unter Vertrag (bis 2025), dieser ist allerdings derzeit an die AS Monaco verliehen.