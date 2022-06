Belastungssteuerung: Ronaldo gegen Schweiz nicht mehr dabei

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist frühzeitig in die Sommerferien entlassen worden.

Der Stürmerstar von Manchester United wurde von Portugals Nationaltrainer Fernando Santos aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mehr in den 23er-Kader für das abschließende Spiel gegen die Schweiz in Genf am Sonntag berufen.