Beachvolleyball-WM: Ehlers/Wickler starten mit Sieg

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler ist mit einem hart erkämpften Sieg in die WM in Rom gestartet.

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler ist mit einem hart erkämpften Sieg in die WM in Rom gestartet. Vizeweltmeister Wickler und sein neuer Partner gewannen bei ihrem Gruppenauftakt gegen Hans Hannibal und Marco Cairus Lucarelli aus Uruguay 2:1 (19:21, 21:17, 15:8).

Wickler, der 2019 in Hamburg mit Julius Thole erst im WM-Finale unterlegen war, und Ehlers sind das einzige deutsche Männer-Team bei den Titelkämpfen im Foro Italico. Am Sonntag (16.00 Uhr) treffen sie in ihrem zweiten Spiel auf die kubanische Paarung Diaz/Alayo.