Deuerer gewinnt DM der Springreiterinnen

2019 und 2021 verfehlte sie als Vierte zweimal knapp das Podest, in diesem Jahr hielt sich Tina Deuerer in Balve schadlos: Die 43-Jährige aus dem baden-württembergischen Bruchsal gewann auf dem 13-jährigen Hannoveraner Hengst Clueso bei den deutschen Meisterschaften in Balve den Titel in der Amazonenwertung.