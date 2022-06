Leon Goretzka: Brisantes DFB-Wiedersehen mit Ungarns schwarzem Mob

Ob er am Samstag (Nations League: Ungarn - Deutschland ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) beim Nations-League-Duell in Budapest erneut ein solches Zeichen setzen wird, weiß Goretzka noch nicht. „Da habe ich in meine Gefühle noch nicht so reingehört“, sagte der 27-Jährige: „Ich bereite mich genauso vor wie auf andere Spiele.“

Thema Ungarn-Fans für Flick Nebensache

Doch das ist nicht immer so einfach, wie die englischen Nationalspieler vor einer Woche erfuhren. Als sie vor dem Anpfiff ihres Gastspiels in Ungarn aus Protest gegen Rassismus niederknieten, pfiffen und buhten die 30.000 Besucher im Ferenc-Puskas-Stadion - vorwiegend Schulkinder.

Der erneute Eklat erinnerte an die Skandale im vergangenen Jahr: an die Affenlaute, die die Stürmer Jude Bellingham und Raheem Sterling in der WM-Qualifikation in Budapest begleitet hatten, an die Auswüchse bei den EM-Gruppenspielen im Puskas-Stadion und eben in München, wo die Atmosphäre nach den Diskussionen um eine Regenbogen-Beleuchtung der Arena als Reaktion auf die diskriminierende Politik von Viktor Orban ohnehin aufgeheizt war. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)