Formel 1: Verstappens Red-Bull-Kollege Sergio Perez im 3. Training wieder vorn

Der mexikanische Red-Bull-Pilot drehte im dritten freien Training am Samstag in 1:43,170 Minuten die schnellste Runde und lag 0,070 Sekunden vor Charles Leclerc, der am Kaspischen Meer den ersten Ferrari-Erfolg seit zwei Monaten anpeilt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Sebastian Vettel auf Platz 10, Mick Schumacher 18.

Verstappen, der in Baku noch nie auf dem Podium stand, hat in Aserbaidschan „noch eine Rechnung offen“, wie er vorab selbst sagte. Im Qualifying muss der Titelverteidiger mit einer perfekten Runde die Basis für die Begleichung eben dieser schaffen (Formel 1 in Baku: Das Qualifying in Baku im LIVETICKER).