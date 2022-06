Nations League: Alaba und Österreich "haben die Schnauze voll"

Österreich trennt sich am Freitagabend mit einem Unentschieden von Weltmeister Frankreich. Aufgrund der eigenen Führung sind Trainer Ralf Rangnick und Ex-Bayern-Star David Alaba nicht vollends zufrieden.

90 Minuten lang hatte das oft so zugige Ernst-Happel-Stadion gekocht. Und als dann Schluss war in Wien, brodelte es noch immer in Ralf Rangnick.