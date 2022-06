FC Bayern: Lucas Hernandez reist von Nationalmannschaft ab

Lucas Hernandez von Bayern München steht der französischen Fußball-Nationalmannschaft im Spiel der Nations League am Montag gegen Kroatien nicht mehr zur Verfügung.

Wie der französische Verband am Samstagmittag mitteilte, sei der Abwehrspieler nach dem 1:1 am Freitag in Wien gegen Österreich abgereist, um seine Frau Amalia bei der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes zu unterstützen.