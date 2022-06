Dauphine: Froome steigt vor der siebten Etappe aus

Der einstige Tour-Dominator Chris Froome (37) hat seine Teilnahme an der Dauphine in Frankreich vorzeitig beendet.

Der einstige Tour-Dominator Chris Froome (37) hat seine Teilnahme an der Dauphine in Frankreich vorzeitig beendet.

Der britische Radprofi stieg vor dem Start der siebten und vorletzten Etappe wegen Krankheit aus, das teilte sein Team Israel-Premier Tech am Samstag mit. Froomes Start bei der diesjährigen Tour de France (1. bis 24. Juli) steht noch nicht fest, in diesem Monat will er sich für eine Teilnahme empfehlen.