Senegals Nationaltrainer rät Sadio Mané zu Wechsel zum FC Bayern

Aliou Cissé, der Nationaltrainer des Senegalesen, hat dem Liverpool-Star in einem Interview mit der Tageszeitung Source A jedenfalls zu diesem Transfer geraten.

„Bayern, das ist Intensität, Druckfußball und das mit einem deutschen Trainer“, begründete der Coach seinen Standpunkt. Er fügte hinzu: „Sadio hat in Salzburg in Österreich, einem Nachbarland gespielt, das heißt dass er nicht in gänzlich unbekanntes Terrain gehen würde.“