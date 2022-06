Bulgarische Fußball-Nationalmannschaft mit Verkehrsunfall - Ex-Mainzer Nedelew verletzt

Die bulgarische Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Anreise zum Spiel gegen Georgien in der Nations League in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden.

Die Bulgaren waren am Freitag mit zwei Mannschaftsbussen in Georgiens Hauptstadt Tiflis angekommen, als sich der Unfall ereignete. Auf dem Weg zum Hotel verlor der Fahrer des vorderen Busses offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, was zu dem Unglück führte.

Das Spiel der Bulgaren in Tiflis ist für Sonntag (18.00 Uhr MESZ) angesetzt. Am Donnerstag waren sie in Gibraltar nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Nach dem Hinspiel gegen Georgien am vergangenen Sonntag (2:5) war Nationaltrainer Jasen Petrow zurückgetreten. Betreut wird die Mannschaft interimsweise von Sportchef Georgi Iwanow.