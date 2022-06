Trainer Alexander Zorniger lässt sich Titel-Frisur rasieren

Alexander Zorniger führt Apollon Limassol erstmals seit 16 Jahren wieder zur Meisterschaft auf Zypern. Daraufhin lässt er sich ein Andenken an den Titel in die Haare rasieren.

Nach 16 Jahren führte der deutsche Trainer in seiner ersten Saison in Zypern den Verein wieder zur Meisterschaft. Nach dem Titelgewinn ließ er sich ein Andenken in die Haare rasieren.

Die Fans haben den Titel frenetisch gefeiert. Zorniger erzählte, dass die Anhänger im Anschluss daran die Stadt in blauen und weißen Rauch versetzt haben und beschreibt die Fans als sehr emotional. Der Titel bedeutete zugleich, dass Apollon an der Champions-League-Qualifikation teilnimmt.

Zornigers Zukunftsvorstellungen

Er kommt auf Zypern gut an, was auch daran liegt, dass er sich auf die Aufgabe penibel vorbereitet hat. „Die Sprache war für mich kein Thema, aber die Emotionalität. Ich habe einen Re-Integrations-Kurs gemacht. Dort wurde übermittelt, in welches Land man überhaupt kommt und was dort wichtig ist. Das sollte man machen und sich vorbereiten, um in kein Fettnäpfchen zu treten“, erzählt Zorniger.