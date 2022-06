Mohamed Salah: Mein Haus sieht wie ein Krankenhaus aus

Mohamed Salah will das Maximum aus seiner Karriere herausholen - und verwandelt daher sein eigenes Zuhause in ein Gesundheitszentrum. Seine Frau ist wenig begeistert.

Um sein Ziel zu erreichen, arbeitete Salah unermüdlich an sich selbst. Das eigene Zuhause hat er daher in ein Gesundheitszentrum verwandelt, wie er selbst sagt: „Es stimmt, ich sage gerne, dass mein Haus wie eine Klinik ist.“

Salah: Mehr Zeit mit Maschinen als mit der Gattin

In der abgelaufenen Saison gewann Salah mit Liverpool den FA- und den Carabao Cup, musste sich aber sowohl in der Premier League als auch in der Champions League geschlagen geben. Mit Ägypten scheiterte er im Finale des Afrika-Cups zudem am Senegal.