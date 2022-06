Autsch! Physio knockt Servette-Spielerin Elodie Nakkach beim Jubeln aus

In der Schweizer Frauen-Super-League sorgt ein folgenschwerer Jubel für Schlagzeilen. Eine Spielerin wird im Anschluss minutenlang behandelt.

Während der Rest den Treffer von Alyssa Lagonia in der Verlängerung feierte, kippte die ausgewechselte Servette-Spielerin Elodie Nakkach am Spielfeldrand um und Sanitäter mussten die bewusstlose Marokkanerin behandeln. Dies geschah bereits am Pfingstmontag.