NBA: Jordan-Team Charlotte Hornets holt offenbar Warriors-Trainer Kenny Atkinson

Der 55-Jährige ist kein Unbekannter in der NBA. Aktuell steht Atkinson noch als Co-Trainer der Golden State Warriors am Spielfeldrand und kämpft mit dem Team derzeit gegen die Boston Celtics um den Titel. In der Vergangenheit war er bereits als Cheftrainer der Brooklyn Nets tätig gewesen, nun soll er das Team um Jungstar LaMelo Ball nach vorn bringen.