Nations League: Volleyballer fahren zweiten Sieg ein

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League ihren zweiten Sieg eingefahren. Die DVV-Auswahl setzte sich gegen Bulgarien mit 3:2 durch.

Nach dem Auftaktsieg gegen Kanada (3:0) hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ihre zweite Partie gegen den Olympia-Dritten Argentinien nach einem guten Start mit 1:3 verloren. In der ersten von insgesamt drei Gruppenphasen trifft Deutschland in der kanadischen Hauptstadt nun schon am Samstag (19.00 Uhr) auf Serbien.