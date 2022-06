Alle 20 Klubs aus Premier League unterschreiben: Sargnagel für Super League?

Sechs englische Teams hatten sich der europäischen Eliteliga 2021 ursprünglich angeschlossen, die unter anderem am massiven Widerstand der Fans aber schnell gescheitert war. Beteiligt waren der FC Arsenal, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United sowie Tottenham Hotspur.

Super League ohne Englands Topteams? Kaum vorstellbar

Die Big Six aus England wollten sich die Teilnahme am europäischen Topfußball garantieren, in der Super League hätten sie sich nicht qualifizieren müssen. Die meisten Teams stiegen wieder aus, nachdem Fans und die UEFA massiven Widerstand ankündigten.