Clasico auf US-Tour: Real und Barca spielen in Las Vegas

Ein Clasico in Las Vegas: Im Rahmen der Saisonvorbereitung bestreiten Real Madrid und der FC Barcelona ein Testspiel im US-Spielerparadies.

Ein Clasico in Las Vegas: Im Rahmen der Saisonvorbereitung bestreiten Champions-League-Sieger Real Madrid und der FC Barcelona am 23. Juli ein Testspiel im US-Spielerparadies.

An der US-Tour nehmen zudem Italiens Rekordmeister Juventus Turin und die mexikanischen Klubs America und Guadalajara teil. Es ist das zweite Kräftemessen von Real und Barca auf US-Boden, bei der Premiere am 30. Juli 2017 gewannen die Katalanen in Miami mit 3:2.